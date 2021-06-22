YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
0
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
0
KISKANÇLIK NEDENİ...
KISKANÇLIK NEDENİ...
0

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
22 Haziran 2021 Salı 11:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre,  Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir.

 


İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut (USIS/EBYS) kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sonraki Haber
Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!
Bir kadın daha isyan etti: Ölmek istemiyorum
Bir kadın daha isyan etti: Ölmek istemiyorum
0
Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!
Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!
0
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yangında annesi ölen küçük çocuğun elleri kesildi!
Yangında annesi ölen küçük çocuğun elleri kesildi!
0
Yaşı 72, biyolojik yaşı ise...
Yaşı 72, biyolojik yaşı ise...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.