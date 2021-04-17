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Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 32 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:17

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

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