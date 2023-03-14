Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
14 Mart 2023 Salı 07:29

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

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