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Yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 kişi öldü!

Yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 kişi öldü!
01 Ocak 2022 Cumartesi 08:19

Yılın ilk acı haberi Aksaray'dan geldi. Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti


Kaza, saat 00.20 sıralarında Aksaray'a bağlı Yeşilova Beldesi yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün'ün (47) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Otomobillerde sıkışan gurbetçi Nuri Bal, diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Leyla (22) ile torunları Ceyda (14) ve Aysel, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. 7 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aksaray #kaza #trafik kazası #ölüm
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