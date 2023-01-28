Yıllık izne çıkan polis, ailesinden 4 kişiyi katletti!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis memuru Adem Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Ergüner, kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İznik Gölü çevresi Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, izinli geldiği Bursa Orhangazi'de; aralarında borç- alacak meselesi olan annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i konuşmak için piknik alanına çağırdı. İddiaya göre Adem Ergüner, burada aile fertlerine tabancayla ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı haber alıp, gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bedriye Ergüner ile Remzi Ergüner ve eşi Fatma Ergüner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Mehmet Ergüner, ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Ergüner de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Adem Ergüner'i yakalamak için çalışma başlattı. Ergüner, daha sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



YILLIK İZNE AYRILIP, AİLESİNİ KATLETTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde annesi, ağabeyleri ve yengesini öldüren polis memuru Adem Ergüner’in (30), bir süre önce kendi otomobilini satarak, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den (39) bir daire satın almak üzere anlaştığı, ancak ikilinin arasında daire fiyatı ile ilgili anlaşmazlık yaşandığı belirlendi.

6 yıllık polis memuru olan Adem Ergüner’in görev yaptığı Bingöl’den yıllık izine ayrılarak önce eski görev yeri olan Eskişehir’e gittiği, burada eşini ve çocuğunu bir AVM’ye bıraktıktan sonra Orhangazi’ye geçerek, buluşmak üzere ağabeyi Mehmet’i de telefonla aradığı ortaya çıktı. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile birlikte İznik Gölü çevresindeki piknik alanına gelip otomobilden indiğinde, olay yerinde bekleyen Adem Ergüner, beylik tabancasıyla ailesine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Katliam sonrası otomobiliyle bölgeden uzaklaşan Adem Ergüner’in, teslim olduğu Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, 4 kişinin cansız bedenleri Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazeler savcının incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülecek.