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Yine acı haber! 2 asker şehit oldu!

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden yine şehit haberi geldi. Alınan bilgiye göre teröristler tarafından açılan taciz ateşi nedeni ile 2 asker şehit oldu

Yine acı haber! 2 asker şehit oldu!
27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:53

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevdeyken açılan ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki baba evine ve kent merkezindeki annesinin evine ulaştı. Kırıkkale Valiliği'nden yayımlanan taziye mesajında, "Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın şehadet haberi, önce Keskin ilçesindeki baba evine daha sonra ise kent merkezinde bulunan annesinin evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun şehit olduğu haberini polis lojmanlarının merdiveninde alan anne Arzu Otal gözyaşlarına boğuldu. Anne Otal, kendisini eve çıkartmak isteyen görevlilere "Evde küçük çocuğum var onun yanında ağlamak istemiyorum" diyerek evine çıkmak istemedi. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fırat kalkanı #şehit #şehit haberi #2 şehit
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