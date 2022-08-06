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Yine acı haber! PKK'nin taciz ateşinde bir uzman çavuş şehit oldu!

Yine acı haber! PKK'nin taciz ateşinde bir uzman çavuş şehit oldu!
06 Ağustos 2022 Cumartesi 07:51

Şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında görev yapan askerlere PKK tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu. Açılan ateş sonucu bir uzman çavuş şehit oldu


​MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
 

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #pençe kilit #pkk #terör
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