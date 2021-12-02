TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM
TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM
0
İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
0
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
0
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
0

Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay (30), eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıda, Alkutay'ın iki kardeşi de yaralandı

Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü!
02 Aralık 2021 Perşembe 08:40

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Mustafa Ayata ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mustafa Ayata, eski eşine ateş etti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Hayriye Alkutay’ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kadın cinayeti #eski eşini öldürdü #hayriye alkutay
Önceki Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti
Sonraki Haber
Bacaklarını keserek kedileri öldüren cani serbest bırakıldı!
2 aylık bebeğini dövmüştü, dehşet ayrıntılar ortaya çıktı!
2 aylık bebeğini dövmüştü, dehşet ayrıntılar ortaya çıktı!
0
Öğrenciyi azarladığı görüntülerle gündeme gelen öğretmene ceza: Başka okula gidecek!
Öğrenciyi azarladığı görüntülerle gündeme gelen öğretmene ceza: Başka okula gidecek!
0
Bodrum kattaki ölüme çok ilginç savunma!
Bodrum kattaki ölüme çok ilginç savunma!
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 kişi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 kişi alacak
0
Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İstanbul Teknik Üniversitesi 67 kişi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 67 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.