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Yine bir kadın isyan etti: Ölmem mi gerekiyor?

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde G.Ş., eski eşi Efsun Habipoğlu'nu (29), istediği borç parayı vermemesi üzerine beyzbol sopasıyla sokak ortasında darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan G.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yine bir kadın isyan etti: Ölmem mi gerekiyor?
12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:45

​Olay, 3 Mayıs günü Başiskele ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu satışı yapan G.H., eski eşinden 2 bin TL borç para istedi. Tekstil firması bulunan Efsun Habipoğlu ise parayı vermek istemedi. Bunun üzerine G.H., Efsun Habipoğlu'na sokak ortasında beyzbol sopasıyla saldırıp, darbetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Efsun Habipoğlu, karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan G.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boşandığı eşinin kendisini sık sık darbettiğini söyleyen Efsun Habipoğlu, "3,5 yıl evli kaldım. Yaklaşık 1 yıldır da ayrıyız. Kendisi beni darbediyordu. Uyuşturucu kullanıyordu ve etkisiyle dengesi bozuldu ve ruh hastası olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden çok sebepsiz konulardan beni darbediyordu. En son darp olayında ise benden 2 bin liraya yakın borç para istedi. Uyuşturucu alacağını düşündüğüm için parayı vermek istemedim. Veremeyeceğimi söyleyince beni tehdit etmeye başladı. ‘Seni öldüreceğim, senin bacaklarını kıracağım, seni nereye gidersen bulacağım. Yaşatmayacağım’ gibi şeyler söylemeye başladı" dedi.

'ARACIYLA SIKIŞTIRINCA BARİYERLERE ÇARPTIM'

Olay günü bankaya gittiğini söyleyen Efsun Habipoğlu, "Kızım ablamdaydı. Daha sonra evin önüne geldiğimde kendisini gördüm, devam ettim. Peşimden gelip Gölcük İzmit yolu ayrımında aracımı sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptım. Arabanın kapısı kilitli olduğu için ulaşamadı bana. Sonra gülerek uzaklaştı. Kızımı ablamdan almış. Polise gidip şikayetçi oldum. Beni tehdit edip, bariyerlere çarpmama sebep olması nedeniyle şikayette bulundum" diye konuştu.

'EVİN ÖNÜNDE PUSU KURMUŞ'

Ablasına giderken boşandığı eşinin pusu kurduğunu belirten Efsun Habipoğlu, şöyle konuştu:

"Ablama iftara giderken pusu kurmuş. Aramızda 5- 10 metre var ya da yoktu. Elinde kocaman beyzbol sopasıyla bana koşarak geldi. Yapmayacağını düşündüm. Var gücüyle 10- 15 kere vurdu ve nefes alamadım acıdan, ölüyorum zannettim. Aklıma bir tek gelen kızım oldu. Elindeki sopayı fırlatıp kendi gücünü kullanarak telefonu, arabam ve evin anahtarını gasbedip, gitti. Ambulansla hastaneye gittim. Müdahale edildikten sonra polise tekrardan şikayetçi oldum. Kamera görüntüleri de var. Ertesi gün mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakmışlar. Benim en çok canımı yakan bu oldu. Benim ölmem mi gerekiyordu onun ceza alması için. İki gün önce tehdit mesajı attı bana, 'Gebereceksin’ diye ve can korkum var. Bu yüzden gerekenin yapılmasını istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Dışarıya tek başıma çıkamıyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın #kadın şiddet #kocaeli #şiddet
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