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Yine boşanma cinayeti! Hem eşini hem kayınpederini öldürdü!

Yine boşanma cinayeti! Hem eşini hem kayınpederini öldürdü!
18 Ekim 2022 Salı 15:49

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'a ait eve gitti. Burada eşi ile konuşmak istediğini söyleyen Ömer Sorguç, olumsuz cevap alınca aile üyeleriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Sorguç, yanında getirdiği pompalı tüfekle binanın önünde bulunan kayınpederi Şahin Kılıç’a ve merdivenlerdeki eşi Beyza Sorguç’a ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sorguç ile Kılıç'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kızı ve eşini kaybeden Ayşegül Kılıç, "Beni de vuracak diye aşağıya inemedim. Korktum" diyerek gözyaşı döktü.

Polis, olayın ardından kaçan Ömer Sorguç'u yakalayıp, gözaltına aldı. Sorguç’un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #cinayet #kadın cinayeti #ölüm
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