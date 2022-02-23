KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
0
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
0

Yine doktora şiddet! Kafasını duvara ve masaya vurdu sonra da...

Yine doktora şiddet! Kafasını duvara ve masaya vurdu sonra da...
23 Şubat 2022 Çarşamba 08:50

Ankara'daki bir hastanede çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, hastasına farklı bir ilaç yazmadığı için darp edildi. Hastanın dokturun kafasını masaya ve duvara vurduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal bir düzenleme yapıldığını söyledi


Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğinde meydana geldi. Henüz isim öğrenilemeyen kadın hasta, tedavi olmak için hastaneye gitti. Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

BAKAN KOCA: ŞİDDET SUÇLULARINI GÖZÜMÜZ UZUN SÜRE GÖRMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

HEKİM-SEN: ŞİDDET KİMDEN GELİRSE GELSİN, KARŞISINDA OLACAĞIZ

Saldırı sonrası Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'ndan (HEKİM-SEN) açıklama yapıldı. HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza karşı insanlık dışı hislerle yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırganın eşinin 'kolluk kuvvetlerinde çalıştığını' belirterek 'bana bir şey olmaz' tavrı, sağlıkta şiddete cezasızlık algısının nereye vardığının en somut göstergesidir. Şu an müşahede altında olan doktor hanım ile görüşülmüş olup her türlü desteğin HEKİM-SEN ailesi tarafından verileceği bildirilmiştir. Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında olacağımızı, hiçbir makam ve kişiden çekinmediğimizi, saldırganların cezalarını eksiksiz çekmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı duyuruyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #doktor #doktor şiddet #doktor dayak
Önceki Haber
İzmir'de kamyonun çarptığı belediye çalışanı öldü!
Sonraki Haber
İzmir'de resmi dairede temizlenen silah ateş aldı: 2 yaralı
Şişli'de olaylı gün! Elinde silahla balkona çıkıp...
Şişli'de olaylı gün! Elinde silahla balkona çıkıp...
0
Şiddete uğrayan doktor o anları anlattı: Üzerime oturdu, boğmaya çalıştı
Şiddete uğrayan doktor o anları anlattı: Üzerime oturdu, boğmaya çalıştı
0
Günün kahramanı! Yavru kedileri böyle kurtardı!
Günün kahramanı! Yavru kedileri böyle kurtardı!
0
Adalet Bakanlığı Sedat Peker'in tutuklanmasını istedi
Adalet Bakanlığı Sedat Peker'in tutuklanmasını istedi
0
Trafikte ilginç görüntü! Öndeki aracı ayakları ile itti!
Trafikte ilginç görüntü! Öndeki aracı ayakları ile itti!
0
Sedat Peker'e kötü haber! Kırmızı bültenle aranacak!
Sedat Peker'e kötü haber! Kırmızı bültenle aranacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.