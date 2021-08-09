Yine eski koca dehşeti! Balkondan girdi anne ve kızını öldürdü!

Bir eski koca dehşeti daha. Bu kez yer Antalya. Ali Alataş isimli erkek, 3 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı eve balkondan girdi ve eski eşi Gülcan Kılınç ve annesi Gülizar Kılınç'ı tabanca ile vurarak öldürdü

Olay Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 55 yaşındaki Ali Alataş, 3 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Gülcan Kılınç ve annesi 54 yaşındaki Gülizar Kılınç'ın yaşadığı binaya gitti. Apartmanın üçüncü katında bulunan daireye balkondan giren Alataş, anne ve kızı başına tabanca ile ateş ederek vurdu. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülizar Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gülcan Kılıç ise hastane yolunda can verdi. Olay sırasında Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğunun ve Gülizar Kılınç'ın 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. Anne ve kızının cenazeleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Ali Alataş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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