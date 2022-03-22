Yine kadın cinayeti! Bir polis, hemşire olan eşini öldürdü!

Kilis'te, polis memuru Hasan Solak, tartıştığı hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla ateş açarak öldürüp, eşinin arkadaşını da yaralayarak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, hemşire eşi Fatma Solak ve eşinin meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada polis memuru Hasan Solak, üzerindeki beylik tabancasıyla eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Polisin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 hemşire yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Solak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan polis memuru Hasan Solak ise kısa süre sonra meslektaşları tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Solak, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Polis memurunun yaraladığı eşinin arkadaşı hemşire S.Ç.'nin hastanedeki tedavisine ise devam ediliyor.