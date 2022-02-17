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Yine kadın cinayeti! Bu kez yer Konya!

Konya'da Serdar Özgün (39), dini nikahla birlikte yaşadığı 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldürdü

Yine kadın cinayeti! Bu kez yer Konya!
17 Şubat 2022 Perşembe 15:48

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özgün, 1 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ün kaldığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgün, tabancasını çekip Güler Gül'e ateş etti. Gül, kanlar içinde yere yığıldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güler Gül, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Serdar Özgün, bugün, sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Daha önceki evliliğinden de 6 çocuğu bulunan Serdar Özgün'ün polise verdiği ilk ifadesinde, Güler Gül'ü kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Güler Gül, bugün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #kadın cinayeti #güler gül
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