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Yine kadın cinayeti! Düğünde karşılaştı, başından vurarak öldürdü!

Yine kadın cinayeti! Düğünde karşılaştı, başından vurarak öldürdü!
14 Ağustos 2022 Pazar 08:53

Son günlerde yine kadın cinayeti haberleri üst üste gelmeye başladı. Bir acı haber de Antalya'dan geldi. Döşemealtı'nda bir düğünde boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki Şenay A.'yı gören 42 yaşındaki Serkan A., düğün alanından uzaklaştırdığı eşini başından vurarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde meydana geldi. Serkan A., iddiaya göre, mahallede düzenlenen düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Şenay A. ile Serkan A., düğün alanından biraz uzaklaşarak konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Serkan A., yanında bulunan tabanca ile Şenay A.'nın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenay A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kadın cinayeti #ölüm
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