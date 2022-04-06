Yine kadın cinayeti! Öldürülmeden önce bu mesajı atmış!

Adana'da, boşandığı 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü (32) bıçaklayarak öldüren Ümit Sevinç (41), aynı bıçakla boğazını keserek, intihar girişiminde bulundu. Sevinç'in durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Şükriye Gür'ün ise teyzesine son olarak "Ümit beni öldürecek" mesajı attığı ortaya çıktı

Olay, sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ve Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kapısı açılmayınca itfaiyeyi aradı. İtfaiyecilerin gelmesiyle evin çelik kapısının kırılmasının ardından içeri giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ü hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevinç de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit Sevinç'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON MESAJI: TEYZE YARDIM ET, ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEK

Adana'da, eski eşi Ümit Sevinç'in bıçakladığı Şükriye Gür'ün yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Gür’ün 3 ay önce boşandığı, kiraladığı evde yalnız yaşadığı ve 3 çocuğunun da velayetinin babalarında olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen Ümit Akboğa, kuzeninin aile içinde Şükran ismini kullandığını belirterek, saat 04.55’te cep telefonundan annesi Nesibe Akboğa’ya, ‘Teyze ben Şükran bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek’ mesajını attığını söyledi. Telefonundan mesajı gösteren Akboğa, "O saatte annem uyuduğu için görmemiş. Sabah fark ettiğimizde artık çok geç kalmıştık" dedi.

‘HER ŞEYİ PLANLAMIŞ, APARTMAN KAMERASINI YUKARI KALDIRMIŞ’

Ümit Sevinç'in yıllarca kuzenine şiddet uyguladığını anlatan Ümit Akboğa, “Kuzenimizi yetişip kurtaramadık. Bu adam yıllarca ona şiddet uyguladı. Aşırı kıskançtı. Evlendikleri gün gelin arabasının şoförünü bile kıskanıp, olay çıkarmıştı. Boşandıktan sonra birlikte oturdukları evi sattılar. Parayı bölüştüler ama kuzenimden bıçak zoruyla parayı tekrar almış. Onu sürekli rahatsız ediyordu. Sabah her şeyi planlayıp gelmiş. Apartmanın kamerasını yukarı kaldırmış. İçeri girip kuzenimi göğsünden, belinden, bacağından bıçaklayıp ardından boğazını kesmiş. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz” dedi.

Şükriye Gür’ün cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alındı. Cenaze teslimi sırasında Gür’ün yakınları ve 15 yaşındaki kızı, uzun süre gözyaşı döktü.