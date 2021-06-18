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Yine kadın cinayeti! Polis onu böyle yakaladı!

Adana'da yaşayan Erdal Çavuş, eşi İlknur Çavuş'u annesini ziyarete geldikleri Çatalca'da silahla göğsünden vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı

Yine kadın cinayeti! Polis onu böyle yakaladı!
18 Haziran 2021 Cuma 12:28

Adana Ceyhan'da yaşadığı öğrenilen Erdal Çavuş (41) ve İlknur Çavuş (30) önceki gün biri 7 aylık diğeri 7 yaşında iki kız çocukları ile birlikte İlknur Çavuş'un Çatalca Subaşı Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete geldiler. İddiaya göre dün saat 17.00 sıralarında İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çiftin arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Erdal Çavuş iki çocuğunun annesini silahla göğsünden vurdu. İlknur Çavuş olay yerine çağrılan ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca ise Çatalca Jandarması ve Çatalca Emniyeti'ne bağlı polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşamını yitiren İlknur Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın cinayeti #cinayet #karısını öldürdü
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