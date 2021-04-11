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Yine koca dehşeti: Defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Pendik'de 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca, ikinci eşi Göksal Koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Yine koca dehşeti: Defalarca bıçaklayarak öldürdü!
11 Nisan 2021 Pazar 14:24

Olay, geçen Perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Arzu İhan Koca (39) ikinci eşi tesisatçı Göksal Koca (31) ile akşam evlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesinin ardından Göksal Koca elindeki bıçakla eşini Arzu İlhan Koca'yı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Annelerin sesini duyan çocuklar tartıştıkları odaya gelince üvey babası olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arzu İlhan Koca'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arzu İlhan Koca hayatını kaybetti. Polis ekipleri eşini bıçaklayan Koca'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Koca 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Öte yandan Arzu İlhan Koca, Ocak ayında polis merkezine gidererek eşi Göksal Koca kendisine şiddet uyguladığını gerekçesiyle eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

  

DEHŞET ANLARINI ANLATTI 

Arzu İlhan Koca'nın kardeşinin eşi Munisi İlhan 'İkisi tartışıyordu. Biz de tartışmayın diye ayırınca elinde bıçak olduğunu görmedik. Arzu'yu tartışma sonrasında bıçaklamaya başladı. Daha sonra bıçağı bize göstererek, gelmeye başladı. Arzu'nun ilk kocasından kızı Irmak'la birlikte odaya kaçtık. Hemen eşime seslendik. O da sesleri duyunca Göksal hemen kaçıp gitti. Arzu'yu üç, dört defa bıçakladığını gördüm. Ama dokuz yerinden bıçaklarını duyduk.' dedi.

ANNEM ÖYLE ÖLMEYİ HAK ETMEDİ 

Irmak Demir, "Annemi öldürenin kişiyi idam edilmesi istiyorum. Annem öyle ölmeyi hak etmedi. Sürekli annemle üvey babam tartışıyorlardı. Üvey babam sürekli kendi kendine sorunlar çıkarıyordu. Hiç bişey olmamış gibi, anneme şiddet uyguluyordu her seferinde" diye konuştu.  

Etiketler; #pendik #kadın şiddet #kadın cinayeti #istanbul kadın cinayet
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