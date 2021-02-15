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Yine köpeğe işkence haberi!

Mersin'den isyan ettiren bir haber geldi. Bir köpek, gözleri oyulmuş halde bulundu

Yine köpeğe işkence haberi!
15 Şubat 2021 Pazartesi 10:30

Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar acı içinde kıvranan bir sokak köpeğine denk geldi.

Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü fark edilen köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Vücudunun birçok yerinden yaralanmış olan köpek için yetkililerden yardım istendi.

Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi.

Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #köpek #köpek şiddet
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