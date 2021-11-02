Yine koruyamadık! İki kadın daha erkek cinayetine kurban gitti!

İki kadın daha koca cinayetine kurban gitti. Malatya'da şiddet nedeniyle kocası için uzaklaştırma kararı aldıran kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Diğer cinayet ise Ankara'da meydana geldi. Eski eşiyle barışmak istemeyen Meltem Layıker önce tabanca ile vuruldu sonra da bıçaklanarak katledildi

Bir kadın daha erkek cinayetine kurban gitti. Olay bu kez Malatya'nın Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olan 40 yaşındaki İrfan Taşkın, dün akşam saatlerinde eşi 38 yaşındaki Nursel Taşkın'ın oturduğu eve girdi. İki arasında tartışma çıkması üzerine İrfan Taşkın, yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı. 3 çocuk annesi Nursel Taşkın vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi ile yere yığılırken, çığlıkları duyan komşular ise durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı ancak, talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise İrfan Taşkın'ı gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.



ÖNCE VURDU SONRA BIÇAKLADI

Başka bir cinayet de Ankara'da meydana geldi. Yenimahalle ilçesinde, eski eşiyle barışmak isteyen Ömer D. (54), ikna edemediği çocuğunun annesi Meltem Layıker'i (44) tabancayla yaraladıktan sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Demetgül Mahallesi Şehit Hüseyin Açıkbaş Caddesi'ndeki bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Eşinden boşanan Meltem Layıker, kızı B.F.D. ile yaşamaya başladı. Evlere temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalışan Meltem Layıker'in 2 ay önce taşındığı adrese gelen eski eşi Ömer D., barışmak istediğini söyledi. Kızlarını odaya gönderen Ömer D., Meltem Layıker ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer D., çocuğunun annesi Layıker'e tabancayla ateş etti. Ardından yaralı kadını sırtından bıçaklayarak, öldürdü. Ömer D., kızına annesini öldürdüğünü söyleyip evden ayrıldı.

İhbar üzerine gelen polis, evin mutfağında yüzüstü yatan Meltem Layıker'i buldu. Evde bulunan Layıker'in kızı B.F.D. polise verdiği ifadede, babasının kendisini odasına gönderdiğini, silah sesi ve annesinin bağrışını duyduğunu, ardından da babasının yanına gelerek, "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum" diyerek evden çıktığını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile Ömer D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ömer D., polis merkezindeki işlemlerinin arından sorgulanmak üzere Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.