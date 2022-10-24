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Yine müzisyene şiddet! Çiftetelli çalmadı diye...

Yine müzisyene şiddet! Çiftetelli çalmadı diye...
24 Ekim 2022 Pazartesi 14:42

Bursa'da yine inanılmaz bir olay meydana geldi. Bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer, ikinci kez kez 'çiftetelli'yi çalmadığı için öldüresiye dövüldü.

Olay, önceki akşam Mudanya ilçesi Esence Mahallesindeki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre 10 kişilik grup, sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi. Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı. Süslerer, 10 kişilik grup tarafından dövüldü.

Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan Süslerer, hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #müzisyen #dayak #haber
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