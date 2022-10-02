Yine şehit acısı ile yürekler yandı! Şehidin vasiyetini söylediği görüntüler ortaya çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu açıkladı. Şehit ateşi Bingöl'e düşerken, şehidin vasiyeti de ortaya çıktı. Arkadaşları arasında çekilen videoda şehidin arkadaşları kendisi ölürken lösemili bir kız çocuğuna bakmalarını vasiyet ettiği öğrenildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bingöl'e şehit ateşi düştü



Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) acı haberi, Bingöl’deki ailesine ulaştı. Ataş'ın bir süre önce çekilen görüntüsünde arkadaşlarına "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" diye vaziyet ettiği ortaya çıktı.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, şehit oldu. Bekar olan Ataş’ın şehit haberi, Bingöl’de polis memuru olan babası Nejat Ataş’a ve annesi Necla Ataş’a verildi. Şehit haberinin ardından ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Ataş’ın cenazesi, yarın Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde toprağa verilecek.

'EĞER ÖLÜRSEM BİR LÖSEMİLİ KIZ ÇOCUĞUNA BAKIN'

Ataş’ın bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu görüntü ortaya çıktı. Çekilen görüntüde Ataş, arkadaşlarına evlenirse bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istediğini belirterek, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın. Bir de annemin babamın elini gidip bayramlarda öpün" sözleriyle vasiyette bulunduğunu ifade ediyor.