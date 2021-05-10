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Yine vahşet! 8 ay önce evlendiği eşi ve oğluna işkence etti ve...

8 ay önce evlendiği kadına ve oğluna işkence yaptı. 47 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı

Yine vahşet! 8 ay önce evlendiği eşi ve oğluna işkence etti ve...
10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:11

Ankara'da Mehmet Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği kadın doğum uzmanı Op.Dr. Zeynep Erdoğan (47) ile onun 14 yaşındaki erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence yaptı. Olay A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşuların ihbarıyla ortaya çıkarken, eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve onun ilk evliliğinden olan erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence etti.

Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Mehmet Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #kadın cinayet #işkence
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