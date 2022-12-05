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Yine vahşet haberi! Genç kadını önce dövdüler sonra otomobille ezdiler!

Yine vahşet haberi! Genç kadını önce dövdüler sonra otomobille ezdiler!
05 Aralık 2022 Pazartesi 12:02

Ankara Polatlı'da bir kadın yol kenarında ölü olarak bulundu. 24 yaşındaki Tülay Güçevin, önce dövüldüğü sonra da otomobille ezilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Olay, dün gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu. Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #polatlı #kadın #cinayet #haber
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