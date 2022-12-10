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Yine vahşet! Köpeği ağzından vurdular!

Hatay’da öğretmen Fatma Betül Yalım'ın arazide düzenli olarak beslediği sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından ağzından vuruldu. Dili kopan köpek tedaviye alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Yine vahşet! Köpeği ağzından vurdular!
10 Aralık 2022 Cumartesi 11:27

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’ndeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen öğretmen Fatma Betül Yalım'ın 'Lili' ismini verdiği köpeğe önceki gece kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi. Köpek ağzından yaralanırken, mahallelinin fark edip bilgi verdiği Yalım, dün sabah saatlerinde bölgeye gitti. Yalım, yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpeğin dilinin koptuğu, ağzının içerisinde müdahale edilemeyecek durumda saçmaların bulunduğu tespit edildi. Yalım, "vatandaşlar Lili’nin ağzından kan gelir vaziyette hareketsiz yattığını söyledi. Olay yerine gittiğimde araba çarptığını düşündüm. Lili’yi alarak hemen veterinere götürdüm. Orada çekilen röntgende olayın korkunç bir vahşet olduğunu anladık’’ dedi.

YOĞUN BAKIMDA

Veterinerin tedavi sırasında yaptığı inceleme sonucunda köpeğin ağzının içine tüfeğin yerleştirilerek, ateş açıldığının belirlendiğini söyleyen Yalım, şöyle konuştu:

"Veterinerimiz yaptığı incelemede olayın gece saatlerinde olduğunu tahmin ediyor. Bir cani savunmasız köpeğin ağzının içine tüfeği yerleştirerek ateş ediyor. Dili kopan köpeğin ağzının içinde çok sayıda saçma tespit etti. Şu an yoğun bakımda. Kopan dilinin kalan kısmı dikildi. Ağzının içindeki saçmalara müdahale edilemiyor. Yaşam savaşı veriyor. Hayatta kalırsa bir daha normal beslenme yapamayacak. Su bile içemeyecek.’’

CAYDIRICI CEZALAR VERİLSİN

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirten Yalım, ‘’Biz yetkili kurumlara şikayetimizi yaptık. Kamera kayıtları inceleniyor. Bu caninin bir an evvel bulunarak, caydırıcı cezalar verilmesini istiyoruz. Ben bir öğretmenim. Masum, savunmasız hayvana bunu yapan cani, savunmasız çocuklarımıza da zarar verebilir. Bu yüzden yetkililerimizden bu caniyi acil olarak yakalamasını istiyoruz” diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #köpek #vahşet #haber
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