Yine yürekler yandı! 1 günde 4 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haber ailelere ulaştı. Öte yandan Hakkari'de de bir asker nöbet tutarken, yıldırım düşmesi ile şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun (21) acı haberi Afyonkarahisar'da oturan ailesine ulaştı.

Kuzey Irak kırsalında Pençe Kilit operasyonu bölgesinde dün saat 13.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu (21) şehit oldu. Hakan Köroğlu'nun şehadet haberi ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Mahir Köroğlu'na Başmakçı merkezinde, annesi Kübra Yıldırım'a ise Yaka köyünde askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Anne ve babanın oturduğu evlere Türk bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi.

Şehidin cenazesinin ne zaman toprağa verileceği konusunda daha sonra bilgi verileceği belirtildi.



Adıyaman'a şehit ateşi düştü



Irak'ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in (21) acı haberi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki baba evine ulaştı.

Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Herakatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz ateşi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir şehit oldu. Şehit Mehmet Demir’in acı haberi akşam saatlerinde Suvarlı Beldesi’ndeki baba evine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi.

Gaziantep’e şehit ateşi düştü



Irak’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu’nun (25) acı haberi Gaziantep’teki baba evine ulaştı.

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesinde BTÖ mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu şehit düştü. Şehit Eyüp Uğurlu’nun acı haberi, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Şehit haberini alan baba Cemal Uğurlu ve aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk byrakları asıldı.

Bekar ve 8 kardeşi olduğu öğrenilen Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu’nun küçük yaşta annesini kaybettiği öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Uzman Çavuş, nöbet tutarken yıldırım düşmesiyle şehit oldu



Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28), üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzide yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Pençe- Kilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzisine yıldırım düştü. Şehit olan Işık'ın acı haberi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde oturan Meryem ve Abdullah Işık çeftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.

4 ay önce Efnan adını verdikleri kız bebeklerini dünyaya getiren 1 yıllık evli eşi Derya Işık da acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Derya Işık, ''Allah'ım ben onu çok seviyordum. Onu çok sevdiğim için mi benden aldın? Daha kızımı görmedi. Kızımda babasını hiç görmedi. Ben artık onun sesini hiç duyamayacağım. Ben onsuz nasıl dayanacağım? Ben bugün telefonla aramıştım. Telefonuna bakamamıştı. Canını mı acıttılar da bakamadın. Biz ona kızımla sürpriz yapacaktık. Kızımla biz geldik, diyecektik. Ama sen bize mi geldin. Böyle mi geldin.'' diye ağladı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından da acı haberi duyurup, başsağlığı diledi. Işık'ın cenazesinin yarın Ketenli Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.