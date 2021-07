YKS'de barajın altında kalan MEB oldu!

Yaklaşık 1 milyona yakın öğrencinin 180 puan barajını geçemediği 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nın sonuçlarını değerlendiren Eğitim-iş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Adem Yıldırım, sınavın pandemi sürecinde öğrencilerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınmadan yapıldığını belirterek milyonlarca gencin ve ailelerinin hayallerinin yıkıldığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM)’nin 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından gözler eğitim pandemi sürecindeki eğitim yeterliliğine çevrildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de sınav barajı 180'den 170'e indirilmişti. Bu yıl yine baraj puanı 180’e çekilince barajı geçen aday sayısı 500 bin kişi azaldı. 2 milyon 592 bin adaydan sadece 650 bini 4 yıllık bir fakülte tercihi yapabileceği belirtiliyor. 180 puan barajını geçen aday sayısı sözel bölümde 565 bin 808 olurken sayısalda 390 bin 132, eşit ağırlıkta 587 bin 678 ve dil puanında 70 bin 842 oldu. Sınavın ilk aşaması TYT' de 150 puan barajını 1 milyon 627 bin 539 aday geçerken 2.6 milyon adayın girdiği sınavda 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı.

Hayaller yıkıldı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Eğitim-iş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Adem Yıldırım, YKS’deki başarısızlığın sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ait olduğunu belirterek “Öğrencilerin itirazlarına, velilerin isyanlarına, sendikaların ve eğitim uzmanlarının uyarılarına rağmen YKS’nin, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınmadan yapılması, milyonlarca gencin ve ailelerinin hayallerini yıkmıştır” dedi.

Veriler endişelerimizi haklı çıkardı

YKS sonuçlarına bakıldığında eğitimin “ben yaptım oldu” tavrına kurban edilmemesi gerektiğinin anlaşılacağını ifade eden Yıldırım, “Eğitim-İş olarak pandemiyle birlikte daha da derinleşen fırsat eşitsizliğine ve korona tehlikesine rağmen sınava girmeye mecbur bırakılan öğrencilerin fazladan stres yaşayacaklarını vurgulamıştık. ÖSYM’nin açıkladığı sayısal veriler bu endişelerimizi haklı çıkarmış, başvurduğu halde, TYT’ye 175.416, AYT’ye ise 154.533 aday girmemiştir. Bu durum on binlerce kontenjanın boş kalmasına neden olacaktır. Başarı ortalamasının düşüklüğü bu sınava da damgasını vurmuştur. TYT’de 150 ve üzeri puan alan yani barajı geçen aday yüzdesi 68’dir. Üniversite adaylarının, en çok sayısal alanda zorlandığını ortaya koyan AYT ortalamaları ise: Türk Dili ve Edebiyatı: 24/5.932 Matematik:40/5.294 Fizik:14/1.564 Kimya:13/1.991 Biyoloji:13/2.502 şeklindedir. Her zaman olduğu gibi kulağını öneri ve uyarılarımıza kapatan MEB hüsranla biten bu sürecin tek sorumlusu olmuştur. Her sınavda ve eğitim sisteminin genelinde yaşanan sorunun kaynağında, eşitsizlikler yatmaktadır. Uzaktan eğitimde, bilgisayarı, interneti ve hatta televizyonu olmadığı için derslere katılamayan öğrencilerin yok sayılması ve sınavda sorumlu oldukları müfredatın yüz yüze eğitime göre değerlendirilmesi bu tabloyu yaratmıştır” diye konuştu.

Eşitsizliğin sonucu

Öğrencilerin eşit şartlarda yarışmadığını vurgulayan Yıldırım, “Çocuklarımızın eşit şartlarda eğitim olanaklarından faydalanamadıkları ve eşit şartlarda sınavlara hazırlanamadıkları gerçeği varlığını korumaktadır. Özel okulların eğitim sistemindeki varlığı büyüyerek devam ettiği sürece de sistemin yarattığı eşitsizlikler varlığını artırarak devam ettirecektir. Eğitim politikaları konusunda iktidarın ve eğitimden sorumlu kurumların, görevlerini yerine getiremedikleri ortadadır. Eğitim-İş olarak velilerimize de sesleniyoruz: Beklediğinizden düşük puan alan evlatlarınızı daha da sıkmaktan lütfen geri durunuz. Biliniz ki, bu YKS’de barajın altında kalan MEB’in kendisi olmuştur” şeklinde konuştu.