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YKS için başvurular başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının başladığını duyurdu

YKS için başvurular başladı
04 Şubat 2021 Perşembe 10:44

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS başvuru kılavuzunun yayımlandığını, başvuruların 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabilyeceğini belirtti. ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruda ise 2021 YKS kapsamında, 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) sınavının uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yks #yks başvuruları #yks başvuru 2021
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