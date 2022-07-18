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YKS sonuçları açıklandı. İşte tercihlerin yapılacağı tarih...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek. Açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercihlerin yapılacağı tarihi de açıkladı

YKS sonuçları açıklandı. İşte tercihlerin yapılacağı tarih...
18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:26

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretimöğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TERCİHLERİN YAPILACAĞI TARİH

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabileceğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yks #yks sonuçları #ösym #üniversite sınavı sonuçları
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