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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandığını duyurdu

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:33

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 YKS sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde öğrenebileceklerdir" denildi.

Etiketler; #yks #yks sonuçları #ösym
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