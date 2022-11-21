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Yoğun bakımda tedavi gören Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti!

Gazeteci ve spor yorumcusu olan Hıncal Uluç hayatını kaybetti. 83 yaşındaki olan Uluç, iki böbreğini de kaybetmişti. Kan zehirlenmesi nedeniyle de tedavi gören Uluç bir süre önce de kalçasını kırmıştı. Uluç bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi altındaydı

Yoğun bakımda tedavi gören Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti!
21 Kasım 2022 Pazartesi 08:55

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by- pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.  

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve Spor yorumcusudur. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı. Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hıncal uluç #ölüm #haber #hıncal uluç kimdir
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