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YÖK başkanı değişti

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın görevden alındı yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

YÖK başkanı değişti
30 Temmuz 2021 Cuma 00:52

HABEREKSPRES- Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaYükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın görevden alındığı yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandığı belirtildi.

Marmara Üniversitesi resmi gazeteyi beklemeden duyurdu
Resmi Gazete yayımlanmadan önce Marmara Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabından önce duyurulan ardından da silinen paylaşımda şu ifadeler yer verildi: "Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atanmıştır. Ülkemize, eğitim ve öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Etiketler; #yök
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