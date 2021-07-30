YÖK başkanı değişti

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın görevden alındı yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

HABEREKSPRES- Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaYükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın görevden alındığı yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandığı belirtildi.

Marmara Üniversitesi resmi gazeteyi beklemeden duyurdu

Resmi Gazete yayımlanmadan önce Marmara Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabından önce duyurulan ardından da silinen paylaşımda şu ifadeler yer verildi: "Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atanmıştır. Ülkemize, eğitim ve öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."