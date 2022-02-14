YÖK Başkanı'ndan baraj puanı açıklaması: Puansız üniversiteye girmek değil!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumları sınavında ön lisans ve lisans programlarını tercihte AYT ve TYT baraj puanlarının kaldırılmasının puansız ve sınavsız üniversitelere öğrencilerin girmesi anlamına gelmediğini söyledi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Hacettepe Üniversitesi, Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı. Özvar, Türkiye’deki üniversitelerde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamalarının çok gerisinde olduğunu belirterek, "Türkiye’nin nitelikli öğretim elemanı açığı hala devam etmektedir. Türkiye’nin kendi ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri bakımından ihtiyaç duyduğu nicelik ve nitelikte öğretim elemanı sağlaması için doktora öğretiminin mevcut halinin iyileştirilmesi zorunludur. İyileştirmeden maksadımız ülkemizin kalkınma planlarında da ifadesini bulan öncelikli gelişme alanlarında bilgi ve teknoloji üretimine yüksek katkı sağlayacak araştırmacıların yetiştirilmesini temin etmektir" dedi.



'PUANI HESAPLANABİLİYORSA TERCİH YAPABİLECEKLER'

Programın ardından AYT ve TYT’de barajın kaldırılmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandıran Özvar, uygulamayla daha fazla sayıda adayın puanı hesaplanabiliyorsa kendisine tercih yapma hakkı tanındığını belirtti. Uygulamayla birlikte eleme usulünü bir kenara bıraktıklarını belirten Özvar, "Türkiye'de yeteri kadar üniversitelerimizde kontenjan olduğunu biliyoruz. Çok sayıda öğrencilerimizin bu kontenjanlara başvuruda bulunduğunu da biliyoruz. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey; eğer öğrencilerimiz geçmiş senelerde olduğu gibi puanı hesaplanabiliyorsa, gerek önlisans, gerek lisans programlarına tercihte bulunabilecekler" dedi.

'BARAJIN KALDIRILMASI, PUANSIZ GİRMEK DEĞİLDİR’

Konuya ilişkin 'puanlar düşürülüyor' yönünde eleştiriler olduğunu belirten Özvar, "Biz programların puanlarını düşürmüyoruz ayrıca böyle bir uygulama puanların düşmesi, öğrencilerin hatta hiç soru yapmadan programlara girmesi anlamına asla gelmemektedir. Geçmiş senelerde olduğu gibi 0,5 ham puan elde edebilen öğrencilerimizin puanları hesaplanabilecektir. Bundan sonra ise öğrencilerimizin yapacağı tercihte bulunmaktır. Barajın kaldırılması, puansız, sınavsız üniversitelere öğrencilerin girmesi demek değildir. Çok sevgili öğrencilerimiz, adaylarımız daha iyi bilmektedir. Onlar da bu konuda aldığımız kararı zaten fevkalade memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler" diye konuştu.

Sistemle öğrenciler arasındaki rekabetin artacağını belirten Özvar, "Bu uygulamayla kalitenin düşeceğini, liyakatin azalacağını söylemek çok haklı ve makul bir eleştiri olarak görülmemektedir. Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenlemedir" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZDE CİDDİ BİR MOTİVASYON OLDU'

Yapılan düzenlemenin sınav hazırlıkları devam ederken getirilmiş olmasına yönelik eleştirilere cevap veren Özvar, "Aslında zamanlaması gayet güzel oldu. YKS kılavuzu açıklanmadan önce biz bu kararımızı bütün halkımızla paylaşmış olduk. Oyun başlamadan önce kuralları koymuş olduk. Bundan daha makul bir şey olamaz. Evet öğrencilerimiz sınava hazırlanmaktadır, sınavın türü, sınavın şekli, sınavın muhtevası değişmemektedir. Sınav aynı sınavdır. Soru tarzı, biçimleri türlerinde hiçbir şekilde değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Sınav süresinin 30 dakika kadar uzatıldığını belirten Özvar, "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme baskısı, psikolojik baskısı ve stres kalktığından dolayı öğrencilerimizden aldığımız izlenim çok ciddi bir motivasyon artışı olduğu biçiminde" dedi.

Üniversitelere daha fazla öğrenci yerleşeceği bu nedenle öğrenci başına düşen akademisyen sayısının daha da azalacağı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine Özvar, "Daha fazla sayıda öğrenci kayıt olmayacak. Bu sistemle beraber baraj kalktığından dolayı puanı hesaplanabilen öğrenciler tercih yapma hakkı elde edecekler. Dolayısıyla burada sistemin güzelliği, daha fazla sayıda öğrenciyi içerecek şekilde öğrencinin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.