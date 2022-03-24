Ankara'da yol kenarında ceset bulundu. Bulunan cesedin 32 yaşındaki Çelebi Metin'e ait olduğu belirlendi. Genç adamın başından tabanca ile vurulduğu belirlendi

Olay, sabah saatlerinde Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda giden sürücüler, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ölen kişinin, Çelebi Metin olduğu tespit edildi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Metin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.