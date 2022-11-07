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Yol kenarındaki poşette bulunan şey kan dondurdu!

Yol kenarındaki poşette bulunan şey kan dondurdu!
07 Kasım 2022 Pazartesi 09:17

Adana'da tren yolunun kenarına bırakılmış, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #bebek cesedi #haber #poşet ceset
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