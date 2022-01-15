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Yola köpek çıkınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

15 Ocak 2022 Cumartesi 09:42

Karaman'da yola çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü aniden menavra yapınca çelik bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Merve Cingöz'ün (30) yönetimindeki 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya kara yolunun 13. kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan E. B. (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen yaralılardan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 7 yaşındaki E.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ailenin hasta olan E.B'yi tedavi için Konya'ya götürdüğü, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #karaman #karaman kaza #trafik kazası #ölüm
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