YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
0
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0
DAVADA KARAR ÇIKTI!
DAVADA KARAR ÇIKTI!
0

Yolda çırılçıplak yürüdü!

Ankara'da bir vatandaş çıplak bir şekilde sokakta dolaştı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yürüyen vatandaşın neden böyle bir şey yaptığı merak konusu oldu. Adamın çıplak yürümesi ise akıllara Çıplak Vatandaş filmini getirdi

27 Nisan 2022 Çarşamba 09:53

Ankara Sakarya Caddesi'nde bir vatandaşın çıplak bir şekilde dolaşması sosyal medyada gündem oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde bir vatandaşın, çıplak bir şekilde elinde birayla yürüdüğü görüldü. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan çıplak kişi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.


ÇIPLAK VATANDAŞ FİLMİNE BENZETİLDİ

Görüntülerin büyük bir hızla yayılmasının bir sebebi de kullanıcıların 1985 yılına ait Çıplak Vatandaş filmi üzerinden göndermede bulunmaları oldu. Filmde devlet memuru İbrahim rolünde izlediğimiz Şener Şen, birçok ek iş yapmasına rağmen düzeltemediği ekonomik sorunları nedeniyle bunalıma giriyor ve filmin sonunda çırılçıplak bir şekilde sokakta koşuyordu.

Etiketler; #ankara #çıplak vatandaş #çıplak yolda yürüdü
Önceki Haber
İZBAN seferlerinde aksama. Nedeni 'pes' dedirtti!
Sonraki Haber
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
0
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kişi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kişi alacak
0
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu
0
Traktör devrildi, altında kalan sürücü öldü
Traktör devrildi, altında kalan sürücü öldü
0
Maske yasağı kalktı! Sadece iki yerde devam edecek
Maske yasağı kalktı! Sadece iki yerde devam edecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.