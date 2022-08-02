Yolda gördüğü kadına yumruk attı, ifadesi çileden çıkarttı!

Zonguldak'ta 20 yaşındaki Ümit Kalmaz, sokak ortasında birden bire 34 yaşındaki Gamze Kavraz'a yumruk attı. Kavraz aldığı darbe ile yere yığılırken, genç kadının ön dişleri kırıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Kalmaz ise ifadesinde başka bir şeye sinirli olduğunu bu yüzden de yolda karşılaştığı ve tanımadığı kadına vurduğunu söyledi

Olay, geçtiğimiz günlerde Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz, arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz'ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze'nin tanımadığı saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahale sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ümit Kalmaz olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Kalmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kalmaz, getirildiği sırada bina önünde bekleyen Kavraz ailesinin saldırısına uğradı. Polisin araya girmesi ile aile üyeleri sakinleştirildi. Ümit Kalmaz, savcılık ifadesinde başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi. Sabıka kaydı da bulunan Kalmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'DARBE ALDIM, KENDİMİ YERDE BULDUM'

Gamze Kavraz da ifadesinde, arkadaşını beklediği sırada Ümit Kalmaz'in kendisine vurduğunu söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten Gamze Kavraz, "Bugün bana yapılan başka birine de çocuğa da yapılabilirdi. 9 yaşında tek başıma büyüttüğüm bir çocuğum var. Bana bir şey olsaydı, ona ne olurdu? Bilmiyorum. Allah'tan ucuz kurtuldum. Oturuyordum, arkamdan bir anda geldi, kafamdan darbe aldığımı hissettim. Kendimi bir anda yerde buldum, ağzım burnum kan içindeydi. Düşünce muhtemelen betona vurdum" dedi.