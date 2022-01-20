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Yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğradı!

20 Ocak 2022 Perşembe 11:17

İstanbul Bakırköy'de yürüyüş yapan bir kişi birden bire çevresinde bulunan köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi


Olay önceki gün Bakırköy Ataköy Sahili'nde meydana geldi. Sahil yolunda tek başına yürüyüşe çıkan iş adamı Sedat Karaağaç, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden önüne çıkan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. İddiaya göre evsiz bir kişinin beslediği köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışan Karaağaç, kendisini yola attı. Ezilme tehlikesi de geçiren Karaağaç, etrafını saran köpeklerin saldırısında yere düştü. Köpekler tarafından defalarca ısırılan Sedat Karaağaç yaralandı.

İş adamına yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Sedat Karaağaç ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı. Birçok yerinden yara alan Karaağaç 10 gün rapor aldı. Karaağaç'ın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #köpek saldırı anı #istanbul #bakırköy
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Özgür - 2 saat önce
Köpek başta sadece koklamak istiyor. Adam paniğe kapılmış, hedef olmuş. Sakince yürüyüp gitseydi bir şey olmazdı.
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