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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin altında kaldı. O anlar saniye saniye görüntülendi

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:51

Ankara'da yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki Muhittin Gündüz bir otomobilin çarpması ile yere yığıldı. Yaşlı adam kurtarılamazken kaza anı ise saniye saniye görüntülendi

Alınan bilgiye göre, 7 Ocak'ta Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde, Gündüz'e doktor Ceyda A'nın kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü ifadesinde, normal hızda seyrettiği sırada aniden yola çıkan Gündüz'ü göremediğini söyledi.

Şüpheli Ceyda A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasına yer alan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Muhittin Gündüz, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir taksinin yaklaştığını fark ediyor. Bunun üzerine koşarak diğer şeride yönelen Gündüz'e, Ceyda A'nın kullandığı araç çarpıyor.

Savrulan Gündüz'e olay yerinde ilk müdahaleyi, çevredekilerin yaptığı görüntülere yansıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #kaza #trafik kazası #ölüm
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