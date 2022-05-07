Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.



İlan için başvurular 6 Mayıs 2022 ile 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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