Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı
10 Şubat 2023 Cuma 11:22

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitenin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

İlanın detayları için tıklayınız.
 

Önceki Haber
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir'in tanınmış cerrahı ve annesi enkaz altında
Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı
Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı
0
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak
0
Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 kişi alacak
Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 kişi alacak
0
Hatay'daki yıkımın nedeni kalitesiz bina
Hatay'daki yıkımın nedeni kalitesiz bina
0
Enkazdan 99 saat sonra kurtarılırken, sevdiği şarkıyı açtırdı 
Enkazdan 99 saat sonra kurtarılırken, sevdiği şarkıyı açtırdı 
0
Pegasus 4 günde deprem bölgesinden 30 binden fazla kişiyi tahliye etti
Pegasus 4 günde deprem bölgesinden 30 binden fazla kişiyi tahliye etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.