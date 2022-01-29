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Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 2 yaralı

29 Ocak 2022 Cumartesi 09:04

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi


Kaza, dün akşam saatlerinde Doğankent- Sorgun yolunda meydana geldi. Sorgun yönüne gitmekte olan M.A.B. yönetimindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu U.E.'nin kullandığı 71 ACC 711 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #yozgat #kaza #trafik kazası #ölüm
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