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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'dan Yozgat'a gittiği öğrenilen bir yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı

04 Şubat 2022 Cuma 11:56

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yozgat-Ankara arasındaki E-88 karayolunun Buruncuk köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Yozgat'a gelen Şerafettin Doğan yönetimindeki 34 USR 66 plakalı Gülen firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yedek şoför, AFAD ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yozgat #otobüs #yolcu otobüsü #kaza #trafik kazası
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