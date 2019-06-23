YSK Ak Parti ve CHP'nin başvurusunu değerlendirecek

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

31 Mart'ta yapılmış olan ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği seçimin ardından, itirazlar sonucu 6 Mayıs'ta seçimin iptaline ve İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınmasına karar verilmişti. Bugün gidilen yeni seçimin üstüne, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, başka mühürlerin zarflara basılmasının 'seçmen iradesini sakatlayan bir durum olmadığını' belirterek, oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.