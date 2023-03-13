YSK Başkanı Yener: Seçim takvimi başlangıç tarihi 18 Mart

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sürecine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'da basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Bugüne kadar devam eden çalışmalarımızda şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde, yurt dışında seçmenlerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan yükümlü olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listelerini vermelerindeki usul ve esaslar ve son olarak da bağımsız milletvekili adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür" dedi.