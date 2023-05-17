YSK Başkanı Yener: Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi yok

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmadığını söyledi. Yener, "Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır" dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta gerçekleşen ve Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamaların siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiğini bildirerek, "Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizle SUPPORT üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız, kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir" dedi.

'YSK'DA 5 PARTİNİN TEMSİLCİSİ BULUNMAKTADIR'

Yener, ilgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayet sürelerinin de kanunda ve seçim takviminde belirtildiğine işaret ederek, "Bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi partilerimizin temsilcileri yer almakta ve kurullarımız onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların vermiş olduğu kararlara karşı da YSK'ya tarafların itiraz hakkı bulunmakta olup, YSK'da yasa uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi bulunmaktadır. YSK, önüne gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır. Yüksek Seçim Kurulumuz tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri anbean SUPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR'

Seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görsellerle ilgili de konuşan Yener, "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır" dedi.

Yener, yurt dışında 20-25 mayıs tarihlerinde yapılacak ikinci tur oylamasında, seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerin yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde de oy kullanmasının yasal açıdan mümkün olduğunu belirtti. Yener, "Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulumuz, teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilere veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.