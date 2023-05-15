YSK Başkanı Yener: Veri girişinde gecikme, arıza söz konusu değildir  

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, verilerin YSK sistemine girişinde gecikme, arıza, problem söz konusu olmadığını bildirdi

YSK Başkanı Yener, oy sayma işlemi sürerken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Şu anda YSK'nın sistemine göre yurt içi sandıklardan yüzde 71.64'ü, yurt dışı sandıklardan ise yüzde 18.76'sı açılmış olup, toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69.12'dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcileri içeride veri girişini izlemekteler. Support üzerinden siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Bildiğimiz gibi süreç önce sandık alanlarında daha sonra ilçe ve il seçim kurullarında birleştirme işlemleri yapılmakta, sistem üzerinden de oradan YSK sistemine aktarılmaktadır. Gecikme, arıza, problem söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.