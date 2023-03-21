YSK'dan 3 aday için ret, 9 aday için eksik belge tespiti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulunan 18 isimden 3'ünün başvurusunun reddedildiğini, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da bulunduğu 9 kişinin başvurularında eksik belge tespit edildiğini duyurdu

YSK'dan 3 aday için ret, 9 aday için eksik belge tespiti
21 Mart 2023 Salı 11:53

YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 18 adayın listesini yayımladı. Buna göre Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, vekaleten başvuruda bulundukları, Hürrem Ayaz'ın ise posta yoluyla başvuru yaptığı gerekçesiyle reddedildi. 9 kişinin adaylık başvurusunda ise eksik belge tespit edildi. Başvurusunda eksik belge tespit edilen isimler; İrfan Uzun, Davut Turan, Fatih Erbakan, Tevfik Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz olarak ilan edildi. Söz konusu isimlere belgelerini tamamlamaları için bugün saat 17.00’ye kadar ek süre verildi. Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, Yakup Türkal'in ise adaylık başvuruları eksiksiz bir şekilde kabul edildi. 

Önceki Haber
İstanbul Gelişim Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Altınordu'da Ali Özgün formaya göz kırptı
Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli olarak açılacak
Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli olarak açılacak
0
Bakan Koca: 42 bin 500 personel istihdam edilecek
Bakan Koca: 42 bin 500 personel istihdam edilecek
0
İstanbul Gelişim Üniversitesi personel alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi personel alacak
0
EGM Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
EGM Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
0
Gebze Teknik Üniversitesi personel alacak
Gebze Teknik Üniversitesi personel alacak
0
AFAD Başkanı Sezer: Depremde can kaybı 50 bin 96, yaralanan sayısı ise 107 bin 204
AFAD Başkanı Sezer: Depremde can kaybı 50 bin 96, yaralanan sayısı ise 107 bin 204
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.