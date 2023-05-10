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YSK'dan GAMER'de seçim modülü için bilgi talebine ret

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Başkanlığı'nın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak 'seçim modülü' için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetti

YSK'dan GAMER'de seçim modülü için bilgi talebine ret
10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:57

YSK'nın 2 Mayıs tarihli kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından Twitter'dan paylaşıldı. YSK kararından, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 27 Nisan 2023 tarihli yazıda; GAMER bünyesinde 'seçim modülü' hazırlandığının belirtildiği, söz konusu modülün seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılabilmesi için Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının iletilmesinin talep edildiği belirtildi.
Kararda, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Seçimlerin genel yönetim ve denetimi' başlıklı 79'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının, 'Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz' hükmünü içerdiği belirtildi.

Seçim iş ve işlemlerine ilişkin karar vermeye yetkili mercilerin seçim kurulları olduğu belirtilerek, "Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığının seçim iş ve işlemleriyle ilgili bir görevi bulunmadığından Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının verilemeyeceğine karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan nedenlerle söz konusu bilgilerin verilmeyeceğine karar verilmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #GAMER #ysk
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